Football

vor 30 Min.

Regionalliga: Der Landsberg X-Press zeigt in Nürnberg eine tolle Moral

Plus Für die Footballer des Landsberg X-Press beginnt das Spiel in Nürnberg mit einem Schock. Die X-Men behalten die Nerven und so kommt es am Samstag zum Spiel um die Meisterschaft.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

"Dieses Spiel hat mich fünf Jahre näher an die Rente gebracht", meinte Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press, nach dem Spiel der X-Men in Nürnberg. Tatsächlich lief am Anfang alles gegen die Landsberger, doch die zeigten eine tolle Moral und setzten sich doch noch durch. Damit ist alles bereit für den großen Showdown am Samstag, 29. Juli, zu Hause gegen Neu-Ulm: In dieser Partie wird es um die Meisterschaft in der Football-Regionalliga Süd gehen.

Es war die Generalprobe für das Spitzenspiel gegen Neu-Ulm und nur mit einem Sieg würden die Landsberger noch nach dem Titel greifen können. Und es war auch klar, dass Nürnberg mit einer anderen Mannschaft auflaufen würde als im Hinspiel, das die Landsberger souverän mit 34:10 gewonnen hatten. Mit diesem Spielverlauf hatte man allerdings nicht gerechnet. Zum ersten Mal seit Monaten lagen die X-Men zur Halbzeit zurück, eine Situation, mit der man erst mal zurechtkommen musste. Doch die Landsberger wehrten sich erfolgreich und dieser hart erkämpfte Sieg sollte genau die richtige Generalprobe sein und dem Team für das Spitzenspiel einen zusätzlichen Schub geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen