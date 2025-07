In der Football-Regionalliga verpasst der Landsberg X-Press die große Überraschung

Es bleibt dabei: Die Augsburg Centurions sind in dieser Saison in der Football-Regionalliga eine Klasse für sich. Bislang haben die Aufsteiger, die den erneuten Aufstieg in die GFL2 als Ziel ausgegeben haben, alle Spiele deutlich gewonnen. Auch gegen Landsberg sah es zunächst danach aus, als würden die Gastgeber einfach durchmarschieren, doch das änderte sich bald und es hat nicht viel gefehlt, dann hätte es die große Überraschung gegeben.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis