Regionalliga: Landsberg X-Press legt klassischen Fehlstart hin

In der Football-Regionalliga gibt es für den Landsberg X-Press eine deutliche Niederlage. Der Meister hat den Franken Knights nichts entgegenzusetzen.

Football in Landsberg ist ein Zuschauermagnet. Das zeigte auch das erste Saisonspiel des Landsberg X-Press gegen die Franken Knights: Fast 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zum Auftakt des Regionalliga-Meisters gegen die Franken Knights. Doch der Nachmittag im Sportzentrum war gar nicht nach dem Geschmack der X-Press-Fans, für die Gastgeber gab es am Ende eine deutliche und verdiente 14:35-Niederlage.

Den Nachmittag gerettet haben dürfte vielen Fans die legendären Burger und die Auftritte der Landsberg Starlights. Was die X-Men auf dem Feld zeigten, ist doch noch sehr ausbaufähig, der Umbruch in der Mannschaft machte sich auf jeden Fall bemerkbar. "Jetzt ist klar, dass wir nicht die Favoritenrolle haben in dieser Saison", meinte X-Press-Präsident Markus Gruberbauer nach dem Spiel. Es sei bekannt gewesen, dass noch viel zu tun sei, "aber wir haben auf unsere Fans und unsere Heimstärke gebaut", so Gruberbauer. Die Unterstützung der Fans hatten die Landsberger bis zum Schluss, denn obwohl sich schon früh abzeichnete, dass es eine Niederlage für die Gastgeber geben würde, blieben die Ränge im Sportzentrum sehr gut gefüllt.

Der Landsberg X-Press gerät von Beginn an unter Druck

Die ersten Minuten des Spiels war beispielhaft für den weiteren Verlauf. Landsberg startete mit dem Punt in die Partie und die Knights hätten mit dem Return beinahe den ersten Touchdown erzielt, erst an der 30-Yard-Linie konnte der Lauf gestoppt werden. Die Defense hielt und Landsbergs neuer Quarterback Brad Jones hatte seinen ersten Auftritt. Der verlief nicht nach Wunsch, die Abstimmung zwischen dem US-Amerikaner und den Passempfängern stimmte noch nicht.

Auch der nächste Angriff der Gastgeber wurde gestoppt, ehe es für die Gäste brenzlig wurde. Diese marschierten stattdessen richtig los. Mit wenigen Versuchen hatten sie sich der Endzone genähert und feierten ihren ersten Touchdown. Immer wieder machten die Knights mit gutem Laufspiel die nötigen Yards und gingen mit einer 20:0-Führung in die Pause. Es zeichnete sich ein Debakel für die X-Men ab.

Hannes Haugg erzielten den ersten Touchdown für den Landsberg X-Press

Doch im dritten Viertel gelang endlich auch den Gastgebern der Touchdown: Der Pass von Jones zu Hannes Haugg passte perfekt, Haugg machte noch den Zusatzpunkt und nach dem 7:20 kam wieder etwas Hoffnung auf. Jedoch nicht lange, denn die Gäste hatten mit dem 28:7 gleich die passende Antwort parat. Spätestens nach dem 35:7 für die Gäste war die Entscheidung gefallen. Angesichts der Überlegenheit der Franken Knights kam auch Landsbergs Headcoach Gabriel Chambers aufs Feld, er konnte zwar Akzente setzen, doch die Gäste waren einfach zu stark.

Immerhin: Die X-Men gaben sich nicht auf und konnten mit dem zweiten Touchdown durch Bryant Hayes die Niederlage mit 14:35 etwas milder gestalten. Zwei Wochen haben die Landsberger Zeit, dann steht gleich das Rückspiel gegen die Franken Knights an, ihr nächstes Heimspiel tragen die X-Men am 8. Juni gegen die Neu-Ulm Spartans aus.