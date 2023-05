Regionalliga: Landsberg X-Press will in Neu-Ulm nachlegen

Als Tabellenführer der Football-Regionalliga fährt der Landsberg X-Press nach Neu-Ulm. Nach dem perfekten Auftakt zu Hause gegen Amberg wartet mit nun eine andere Hausnummer.

Besser hätte der Start in die Football-Regionalliga für den Landsberg X-Press kaum laufen können: Mit einem 49:20-Kantersieg unterstrichen die X-Men ihre Ambitionen auf den Meistertitel. Am Samstag (16 Uhr) steht nun das erste Auswärtsspiel an und die Neu-Ulm Spartans sieht X-Press-Präsident Markus Gruberbauer als eine ganz andere Hausnummer an.

Mit einem Sieg im Gepäck waren die Amberger nach Landsberg gekommen, mussten da aber schnell die Segel streichen. „Dieser Sieg für uns war natürlich sehr schön“, blickt Markus Gruberbauer zurück, doch „allen ist bewusst, gegen wen wir gespielt haben.“ Nämlich gegen den Aufsteiger. Auch die Neu-Ulmer sind aus der Bayernliga aufgestiegen, dennoch sieht Gruberbauer die Spartans als eine größere Hürde an. „Wir haben auch früher schon gegen Neu-Ulm gespielt und es ist eine sehr gut gecoachte Mannschaft.“

Auch Neu-Ulm ist mit einem Sieg in die Saison gestartet

Tatsächlich feierten die aktuellen Gastgeber auch bereits ihren ersten Saisonsieg: Mit 17:8 hatten sie sich bei der zweiten Mannschaft der Munich Cowboys durchgesetzt und stehen damit auf dem dritten Platz der Tabelle, die der Landsberg X-Press anführt. „Neu-Ulm spielt einen unkomplizierten Football“, weiß Gruberbauer – und ist mit diesem aber durchaus erfolgreich. Deshalb wird es auch diesmal wichtig sein, den Gastgebern das Spiel aufzudrücken. „Wenn wir es schnell machen, sollten wir im Vorteil sein“, blickt der X-Press-Präsident auf die kommende Aufgabe.

59 Bilder Football: Landsberg X-Press gewinnt gegen Amberg Foto: Christian Rudnik

Beim Auftakt sei schon viel richtig gut gelaufen, „aber wir haben auch Fehler gemacht“, so der Vereinsboss. Deshalb bestehe auch keine Gefahr, dass die Spieler nach dem relativ lockeren Auftakt die nun anstehende Aufgabe zu sehr auf die leichte Schulter nehmen könnten. „Es ist auch erst das zweite Spiel, alle sind voll fokussiert und heiß.“

Justin Willis erlitt einen Cut an der Augenbraue

Zwar habe die Partie gegen Amberg für einige angeschlagene Spieler gesorgt, doch „die laufen ihre Wehwehchen wieder raus“, ist Gruberbauer zuversichtlich. Ausfallen wird aber Hannes Haug, der seine Verletzung erst mal auskurieren muss.

Und ein Fragezeichen ist auch hinter dem Einsatz von Justin Willis. Er hatte gegen Amberg einen Cut an der Augenbraue erlitten und wird direkt nach dem Spiel auch genäht. „Er ist mit einem Amberger Spieler mit dem Helm zusammengeprallt, das wäre eigentlich ein Foul gewesen“, so Gruberbauer. Dabei hatte er sich durch die eigene Helmkante den Cut zugezogen. „Er hat zum Glück keine Gehirnerschütterung, aber wir müssen erst mit den Ärzten sprechen“, so der X-Press-Präsident.

Die Gesundheit der Spieler steht im Fokus

Beim Football komme es immer zum Körperkontakt und man wolle kein Risiko eingehen, dass die Verletzung sich verschlimmere. „Die Gesundheit geht immer vor und wir brauchen gerade unsere Importspieler noch länger in dieser Saison.“ Jedenfalls wollen es die X-Men der eigenen U19-Mannschaft nachmachen: Diese hat in der laufenden Saison bereits zwei Siege verbucht.