Bei den Fußballerinnen des MTV Dießen geht eine Ära zu Ende

Die Fußballerinnen des MTV Dießen zeigen im letzten Saisonspiel eine gute Leistung. Für eine Spielerin heißt es in der 88. Minute Abschied nehmen.

Es war ein sehr emotionaler Saisonabschluss für die Fußballerinnen des MTV Dießen in der Bezirksoberliga. Denn es war auch das letzte Spiel für die langjährige Kapitänin der Mannschaft von Trainer Nico Weis.

Nach dem Sieg gegen Tabellenführer Überacker ging es am letzten Spieltag darum, auch dem Zweiten aus Wolfratshausen Paroli zu bieten. Vor der Partie stand bereits fest, es wird das letzte Pflichtspiel von Kapitänin Maria Breitenberger sein. 14 Jahre lang trug sie das Trikot des MTV Dießen, 13 Jahre als Kapitänin und Kopf des Teams. Ein letztes Mal führte sie die Mannschaft aufs Feld. Wolfratshausen musste gewinnen, um die Titelchancen zu wahren.

Der MTV Dießen belegt Platz vier in der Tabelle der Bezirksoberliga

Dießen wehrte sich 90 Minuten, arbeitete unermüdlich gegen den Ball und machte es dem Favoriten schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Zweimal parierte Keeperin Larissa Müske glänzend. Trotz guter Chancen von Andrea Bichler kurz vor und nach der Pause gewann Wolfratshausen am Ende mit 3:0, der MTV Dießen belegt damit in der Abschlusstabelle einen sehr guten vierten Platz.

Maria Breitenberger beendet ihre Karriere beim MTV Dießen Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Der emotionalste Moment in diesem Spiel war aber in der 88. Minute die Auswechslung von Maria Breitenberger: Nach über 300 Spielen und über 100 Toren für den MTV Dießen tritt sie, begleitet von stehenden Ovationen und jeder Menge Tränen, in den Fußball-Ruhestand.

Ein zwei Meter hohes Plakat mit dem Titel „Most Valuable Player Ever“ stand an der Dießener Ersatzbank. Der wertvollste Spieler jemals – für MTV-Coach Nico Weis „eine der komplettesten Fußballerinnen, die ich gesehen habe. Der MTV Dießen verliert eine absolute Führungspersönlichkeit, eine Riesenfußballerin und den besten Captain, den man sich wünschen kann.“ (AZ)