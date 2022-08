Dießens Fußballerinnen starten mit Zuversicht in die neue Saison

Plus Die Fußballerinnen des MTV Dießen bereiten sich auf die Bezirksoberliga vor. Trainer Nico Weis muss auf eine Leistungsträgerin verzichten. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Selten ist eine Mannschaft froh, abzusteigen. Doch den Fußballerinnen des MTV Dießen kam die Rückkehr in die Bezirksoberliga ganz recht: Zu dünn war der Kader für die Landesliga. Zwar muss Trainer Nico Weis auch in der neuen Saison mit wenig Spielerinnen auskommen, aber es gibt eine entscheidende Änderung.