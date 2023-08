Dießens Trainer Nico Weis: Wir wollen unseren Platz finden

Plus Fußballerinnen des MTV Dießen starten in die „Ära nach Breitenberger“. Im Trainingslager arbeitet man daran, die Lücke zu schließen - und bezieht Stellung zum „WM-Kuss“.

Es wird eine besondere Saison für die Fußballerinnen des MTV Dießen: Nach 13 Jahren trat Kapitänen Maria Breitenberger Ende vergangene Saison zurück. Im Trainingslager stellten sich Trainer Nico Weis und seine Spielerinnen auf die neue Situation ein – und diskutieren über den Kuss des spanischen Verbandschefs bei der Weltmeisterschaft. Dazu hat Nico Weis eine klare Meinung.

Sie war mehr als ein Jahrzehnt praktisch das Gesicht der Dießener Fußballerinnen: Maria Breitenberger. Nun muss es ohne sie gehen, da sie sich in die „Fußball-Rente“ verabschiedet hat. Aber so ganz loslassen kann sie scheinbar noch nicht: „Im Trainingslager hat sie uns einen Tag besucht“, erzählt Nico Weis im Gespräch mit unserer Redaktion. Dennoch muss er nun versuchen, die Lücke, die sie hinterlässt, zu schließen.