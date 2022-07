Frauenfußball

18:37 Uhr

Fußball: Sarah Hofmann gibt auf dem Platz den Ton an

Sarah Hofmann steht nach der Babypause wieder als Schiedsrichterin auf dem Platz. Bei den Herren pfeift sie in der Fußball-Landesliga.

Plus Schiedsrichterin Sarah Hofmann stammt aus Rott und pfeift diese Saison erstmals Spiele in der Fußball-Landesliga der Herren. Probleme gibt es bei den Partien vor allem neben dem Spielfeld. An ein Turnier denkt sie besonders gerne zurück.

Von Christian Mühlhause

Die derzeit in England stattfindende Europameisterschaft verschafft dem Frauenfußball viel Aufmerksamkeit. Dabei sind immer häufiger auch weibliche Unparteiische zu sehen, die die Spiele leiten. Mit Sarah Hofmann, die gebürtig aus Rott stammt und in Lamerdingen lebt, gibt es auch eine Schiedsrichterin aus der Region, die höherklassig pfeift. Die 31-Jährige, die diese Saison erstmals in der Landesliga bei den Herren Partien leiten darf, erzählt, wie sie zu dem Hobby kam, warum es jenseits des Platzes die größeren Probleme gibt und welches Spiel für sie die bislang tollste Erfahrung war.

