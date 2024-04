Fußballerinnen des MTV Dießen zeigen tolle Moral

In einer Notbesetzung gewinnen die Fußballerinnen des MTV Dießen gegen Otting. In der Bezirksoberliga mischt das Team von Nico Weis an der Tabellenspitze mit.

Einen tollen Kampf lieferten sich die Fußballerinnen des MTV Dießen mit den Gästen der DJK Otting. In der umkämpften Partie in der Bezirksoberliga siegte das Ammersee-Team knapp mit 2:1.

Nach gleich sieben Ausfällen kratzte MTV-Trainer Nico Weis die letzten verbliebenen zwölf Spielerinnen zusammen, die bei drückender Hitze alle Körner auf dem Platz ließen. Der MTV legte einen Blitzstart hin. Mit dem ersten Eckball von Zoe Klein gingen die Gastgeberinnen durch Raffi Stemmer mit 1:0 in Führung. Otting versuchte, über schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen und bekam nach 25 Minuten einen Elfmeter zugesprochen, den die Gäste aber nicht verwandeln konnten. Wenige Minuten später aber versenkte Michaela Kurz einen Konter zum 1:1.

Zoe Klein verwandelt den Elfmeter sicher

In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel wieder mehr auf die Seite der Dießenerinnen, nachdem Otting über weite Strecken der ersten Halbzeit das etwas bessere Team war. Es dauerte bis zur 65. Minute, als nach einem langen Ball von Stemmer Leni Bonomo im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Zoe Klein jagte den fälligen Elfmeter zum 2:1 ins Netz. Kurz darauf folgte der schönste Angriff des Spiels: Caro Bader steckte durch für Andrea Bichler, ihre Flanke köpfte Sandra Kemmelmeier an die Querlatte. Am Ende brachte der MTV Dießen die Führung über die Zeit und feierte den bereits vierten Saisonsieg in Folge. In der Tabelle stehen die MTV-Damen weiter auf dem zweiten Tabellenplatz. Zwar haben sie acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Wolfratshausen, aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Am Samstag, 13. April, gastiert der FSV Höhenrain am Ammersee, Anstoß ist um 15 Uhr. (AZ)

