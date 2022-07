Mutter von Sydney Lohmann: Egal, was passiert, es wird fantastisch

Plus Am Sonntag steht Sydney Lohmann aus Pürgen im Finale bei der Fußball-Frauen-EM. Ihre Eltern und ihre Schwester Hannah werden im Wembley-Stadion dabei sein. Im Landkreis findet ein Public-Viewing statt.

Familie Dietel-Lohmann sitzt zu Hause praktisch schon auf gepackten Koffern: Das Finale der Frauen-Fußball-EM am Sonntag wollen sich die Eltern und Tochter Hannah nicht entgehen lassen. Dann nämlich kann Tochter und Schwester Sydney Lohmann ihren bislang größten Erfolg feiern. Sie spielt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im legendären Wembley-Stadion gegen Gastgeber England.