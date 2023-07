FT Jahn Landsberg

15:48 Uhr

Die FT Jahn Landsberg feiert das 100-jährige Bestehen

Die FT Jahn Landsberg feiert ab Freitag das 100-jährige Bestehen. Am Samstag stehen dazu drei nicht alltägliche Fußballspiele an.

Plus Zum 100. Jubiläum präsentieren sich die Abteilungen von Jahn Landsberg. Der Samstag steht im Zeichen des Fußballs. Der Bezirksliga-Aufsteiger erwartet dazu ein Bundesliga-Team.

Von Julian Nuhanovic

Die FT-Jahn Landsberg stößt auf das Vereinsjubiläum an. Von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, wird das 100-jährige Bestehen gefeiert. Neben nicht alltäglichen Fußballspielen stehen auch Musik, Bogenschießen und Tanzeinlagen auf dem Programm.

Die Jubiläumsfeier geht in die zweite Runde: Nachdem bereits vergangene Woche zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen ein zweitägiges Jugend-Fußballturnier an der Jahnstraße verfolgt hatten, dürfen sich an diesem Wochenende Besucher und Besucherinnen auf verschiedene Programmangebote freuen.

