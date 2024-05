3C-Carbon-Group unterstützt Fußballer des TSV Landsberg weiterhin

Auch ohne den Aufstieg des TSV Landsberg in die Fußball-Regionalliga setzt Sponsor 3C-Carbon-Group sein Engagement fort und begrüßt die Neuausrichtung.

Auch ohne Aufstieg in die Regionalliga: Die Landsberger 3C-Carbon-Group, die seit der Saison 2016/17 an Bord ist, bleibt Hauptsponsor des TSV Landsberg. Das ist das Ergebnis einer Reihe von Gesprächen zwischen 3C-Chef Karsten Jerschke und 3C-Sprecher Christoph Kruse mit Sebastian Gilg, dem Fußball-Abteilungsleiter des Bayernligisten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

TSV Landsberg setzt auf Spieler aus der Region und den Nachwuchs

„Wir freuen uns sehr, dass die 3C-Carbon Group von unserem neuen Konzept, wieder vermehrt Spieler aus der Region einzubinden, überzeugt ist und den neuen Sportdirektor Marko Braovac und sein personell breiter aufgestelltes Team in der Fußball-Abteilung des TSV unterstützt“, so Gilg. „Es ist geplant, ein Förderkonzept für die Jugend zu installieren und unter der Regie von Neu-Trainer Bernd Kunze mittel- bis langfristig auch Perspektivspieler aus der eigenen Jugend im Herrenbereich einsetzen. Auch wenn sich das natürlich nicht von heute auf morgen umsetzen lässt. Das alles sind Punkte, die für die 3C-Carbon Group wichtig sind.“

Christoph Kruse ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass wir für die Neuausrichtung beim TSV der richtige Partner sind und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.“ (AZ)

