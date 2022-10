A-Klasse: Tabellenführer Finning kassiert herbe Niederlage

Plus Stoffen/Lengenfeld sorgt für erste Saisonniederlage des TSV. Unerfreulich ist der Spieltag auch für Schondorfs Reserve. Egling gewinnt das Nachbarschaftsderby.

Der TSV Finning war diese Saison bislang noch ungeschlagen, kam aber daheim gegen die SG Stoffen/Lengenfeld böse unter die Räder. Den Spieltag am liebsten ungeschehen machen, würde wohl auch gerne die Reserve der Schondorfer.