Abstiegsrunde: Der TSV Schondorf ist wieder in der Spur

Landkreis Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse.

Der TSV Schondorf meldet sich im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurück: Gegen die zweite Mannschaft des SV Prittriching gelang der zweite Sieg in Folge: 4:0 stand es am Ende für die Gastgeber. „Damit dürfte der Klassenerhalt fast schon sicher sein“, freute sich TSV-Trainer Eduard Schmalz. Für ein spektakuläres Tor sorgte erneut Thomas Kluge, der aus 20 Metern ins Kreuzeck traf. „Es zahlt sich jetzt aus, dass alle Spieler fitter sind“, verriet Schmalz, der mit seinem Team die Gruppe H anführt.