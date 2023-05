Fußball

Abstiegsrunde: SV Igling punktet gegen den Tabellenführer

Der SV Igling (weiße Trikots) erkämpft sich im Heimspiel gegen Spitzenreiter Egenburg einen am Ende vielleicht entscheidenden Punkt.

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Die Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg gehen in der Kreisliga leer aus. SV Kinsau verschenkt die Führung in letzter Minute.

Kein guter Spieltag für die Landkreisteams der Kreisliga: Alle drei Mannschaften mussten eine Niederlage hinnehmen. Penzing fällt nach der 2:4-Niederlage in Oberweikertshofen auf Tabellenplatz drei zurück. Die Gäste lagen nach etwa einer Stunde mit 0:2 zurück, kämpften sich dann aber noch mal gut ran und schafften den Ausgleich. Kurz vor Schluss ging es dann aber noch mal Schlag auf Schlag: Innerhalb von fünf Minuten machte Oberweikertshofen noch zwei Tore. „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, aber wir haben einfach unsere Chancen nicht gemacht“, so FCP-Trainer Josef Scheiblegger. „Oberweikertshofen hatte zwei Sonntagsschüsse und einen Elfmeter und macht dann halt die Tore.“

Schlusslicht Unterdießen verlor das Duell gegen den direkten Tabellennachbarn Eichenau knapp mit 0:1 und lässt damit wichtige Punkte liegen. Zu wenig effektiv blieb Unterdießen vor dem gegnerischen Tor: Der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Eichenau drehte nach der Pause auf und brachte seine Führung über die Zeit.

