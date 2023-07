Fußball

15:38 Uhr

Alarmierende Zahlen für den Fußballkreis Zugspitze

Plus Bei der Tagung im Fußballkreis Zugspitze berichtet Kreisspielleiter Heinz Eckl auch von unschönen Ereignissen. Für seine sehr persönlichen Worte gibt es spontanen Applaus.

Von Margit Messelhäuser

Es waren nicht nur gute Nachrichten, die Spielleiter Heinz Eckl bei der Tagung des Fußballkreises Zugspitze West und Kreisliga mitteilen konnte. Auch persönlich machte er in den vergangenen Monaten unangenehme Erfahrungen, was mit der Einführung des neuen Spielmodus zu tun hatte. Spontan erhielt Eckl deshalb von den Vereinsvertretern Applaus als Unterstützung.

Traditionell wird vor Beginn der neuen Saison zurück und nach vorn geblickt. Was Heinz Eckl und auch seine Mitstreiter erlebten, war nur selten erfreulich. „Die Zahl der Nichtantritte war in der vergangenen Saison einfach nur krass“, so Eckl, der in den 22 Jahren, in denen er nun Spielleiter sei, so etwas noch nie erlebt habe.

