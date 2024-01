Fußball

10.01.2024

Als „Kaiser Franz“ mit dem FC Bayern in Landsberg spielte

Plus Im Alter von 78 Jahren stirbt Fußball-Ikone Franz Beckenbauer. 1974 trat er mit dem FC Bayern München beim TSV Landsberg an. Erinnerungen an dieses historische Spiel.

Es war 1974: Der große FC Bayern München trat zu einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Landsberg an. Im Team der „Roten“ war unter anderem der frischgebackene Fußball-Weltmeister Franz Beckenbauer. Im Alter von 78 Jahren ist er am Sonntag gestorben – an seinen Auftritt in Landsberg erinnern sich noch einige.

Für Reinhold „Batschi“ Hausmann war es „ein ganz besonderes Spiel“: Er stand bei diesem Spiel, das rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, beim TSV Landsberg im Tor. „Natürlich war ich besonders aufgeregt“, sagt er mit einem Schmunzeln. Über Hans Keller, der beruflich Kontakt zum damaligen FCB-Funktionär Robert Schwan hatte, sei das Spiel zustande gekommen.

