Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga erwischt es auch Denklingen

Plus In der Fußball-Bezirksliga Oberbayern geht Denklingen in der laufenden Saison erstmals leer aus. Trainer Markus Ansorge macht etwas anderes aber mehr Sorgen als die Niederlage.

Von Margit Messelhäuser

In der Fußball-Bezirksliga Oberbayern gibt es nun keine Mannschaft mehr, die es in der laufenden Saison nicht mindestens ein Mal erwischt hat: Auch der VfL Denklingen ist nun erstmals leer ausgegangen. In Garmisch unterlag das Team von Markus Ansorge mit 1:2. Doch etwas anderes beschäftigt ihn viel mehr.

