Fußball

20.05.2023

Ansprechende Leistung von Rumpfelf des VfL Kaufering

Plus Trainer Benjamin Enthart lobt sein Team nach der Niederlage gegen Unterhaching II in der Landesliga. Am Mittwoch steht für den VfL Kaufering ein Wiederholungsspiel an.

Von Christian Mühlhause

Bis fünf Stunden vor dem Anpfiff des Fußballspiels des VfL Kaufering in der Landesliga Südwest bangte Trainer Benjamin Enthart, ob überhaupt irgendein Spieler auf der Auswechselbank Platz nehmen wird. Angesichts der Umstände sprach er seinem Team nach dem Heimspiel gegen Unterhaching II ein Kompliment aus.

Das verlor zwar mit 1:2, was aber gegen den gut ausgebildeten und technisch beschlagenen Nachwuchs der Unterhachinger ein gutes Ergebnis sei, so der Trainer. Zumal Kaufering vier Spieler aus der eigenen Reserve mobilisiert hatte, um überhaupt Wechselmöglichkeiten zu haben. „Unterhaching hat das Spiel dominiert“, räumte Enthart danach ein. Der VfL hingegen stand tief und lauerte darauf, über Konter zum Erfolg zu kommen. Das gelang in der 16. Minute auch. Sebastian Bonfert bediente Fabian Schwabbauer und der war allein vor dem Torhüter und besorgte das 1:0.

