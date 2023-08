Fußball

Auch der FC Penzing startet jetzt in die Fußball-Kreisliga

Der MTV Dießen (rote Trikots) hat sein erstes Spiel bereits erfolgreich absolviert. Am Sonntag geht es nun zum FC Wildsteig/Rottenbuch.

Plus Nur zwei Teams aus dem Landkreis Landsberg sind in der Kreisliga Zugspitze diesmal im Einsatz. Penzing muss am Mittwoch gleich wieder antreten.

Von Margit Messelhäuser

Für den FC Penzing startet die neue Saison in der Fußball-Kreisliga gleich mit einem doppelten Einsatz: War das Team von Trainer Josef Scheiblegger zum Auftakt spielfrei, geht es am Sonntag zu Hause gegen Oberweikertshofen II und am Mittwoch dann gleich gegen den FC Weil. Das zweite Spiel steht für den MTV Dießen an, Weil und der TSV Landsberg II können das heiße Wochenende genießen.

Perfekt geglückt ist dem MTV Dießen der Start in die Kreisliga. Als Aufsteiger hatte das Team von Spielertrainer Philipp Ropers im Heimspiel gegen Ohlstadt nur zu Beginn Schwierigkeiten, drehte dann aber verdient den 0:2-Rückstand und holte sich mit 3:2 die ersten Punkte. Am Sonntag ist das Ammersee-Team beim FC Wildsteig/Rottenbuch zu Gast, der ebenfalls schon die ersten drei Punkte eingefahren hat. Anstoß auf dem Sportplatz in Rottenbuch ist um 15 Uhr.





