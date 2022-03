Fußball

Auf den TSV Landsberg wartet ein ungewöhnliches Bayernligaspiel

Auf die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg wartet am Samstag ein ungewöhnliches Heimspiel.

Plus Der TSV Landsberg erwartet am Samstag in der Fußball-Bayernliga den VfB Hallbergmoos. Warum es unter Umständen ein Elfmeterschießen geben kann.

Von Margit Messelhäuser

Auf den TSV Landsberg könnte am Samstag ein ungewöhnliches Spiel in der Bayernliga warten, nämlich dann, wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden steht. Wie Landsbergs Teammanager Wolfgang Sanktjohanser gegenüber unserer Redaktion mitteilt, wird dieses Spiel nämlich auch als erste Runde des Toto-Pokals gewertet.

