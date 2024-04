Fußball

vor 17 Min.

Auf den VfL Kaufering kommen schwere Zeiten zu

Plus Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga erleidet der VfL Kaufering den nächsten Rückschlag. In Gilching hilft auch die Überzahl nicht.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering kommt nicht aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga. Wieder gab es für das Team der beiden Trainer Michael Grasse/Sebastian Bonfert bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt eine Niederlage. Obwohl die Kauferinger schon früh in Überzahl waren, unterlagen sie am Ende 2:6.

Wieder kassierte der VfL früh ein Gegentor: Nach nur sieben Minuten schlossen die Gastgeber einen Alleingang mit dem Führungstreffer ab. Nichts Neues für Kaufering und der VfL schlug diesmal schnell zurück. Schon in der 11. Minute gelang Manuel Detmar der Ausgleich. Als dann noch ein Gilchinger in der 15. Minute mit Rot vom Platz musste, schien alles für den VfL zu laufen.

