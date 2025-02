Der TSV Landsberg empfängt Schwaben Augsburg zum Test

Bislang war der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg bei seinen Testspielen auswärts zu Gast, am Samstag steht nun die erste Partie auf eigenem Platz an: Ab 16.30 Uhr ist der Regionalligist Schwaben Augsburg im 3C-Sportpark zu Gast. Ebenfalls zu Hause tragen der Landesligist VfL Kaufering und der Bezirksligist VfL Denklingen seine Testspiele aus.

TSV Landsberg Drei Testspiele absolviert der TSV Landsberg noch, ehe es für den Tabellenelften in der Bayernliga wieder um Punkte geht - das Spiel bei der SpVgg Unterhaching II wurde für den 1. März angesetzt. Am Samstag sind die Landsberger nun erstmals zu Hause am Ball, ab 16.30 Uhr kommt Regionalligist Schwaben Augsburg. War die Partie zunächst auf Kunstrasen im Sportzentrum angesetzt, so wird sie nun im 3C-Sportpark ausgetragen. Verzichten muss Landsbergs Trainer Alexander Schmidt sicher auf Maximilian Berwein, der sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. „Ihn vermisse ich natürlich sehr“, sagt der Coach. Zudem haben sich Benedikt Auburger und Fabian Kljucevic eine Erkältung eingefangen. „Das passiert einfach und erwischt andere Mannschaften auch“, so Schmidt. Abgesehen davon ist der Trainer aber sehr zufrieden: „Alle arbeiten im Training sehr fleißig.“ Mit Schwaben Augsburg habe sein Team wieder einen richtig starken Gegner zum Test.

Kauferings Trainer gibt allen Spieler die Chance, sich zu zeigen

VfL Kaufering Nach einer harten Trainingswoche und zwei Testspielen zuvor hat es der VfL Kaufering in der vergangenen Woche etwas ruhiger angehen lassen: „Wir hatten zweimal Training und am Wochenende steht ein Spiel an“, sagt Trainer Franco Simon. Zu Gast hat der Landesligist am Samstag, ab 14 Uhr, den Bezirksligisten Egg an der Günz. So langsam arbeitet der Kauferinger Coach dabei auch auf die Startelf hin, zumindest das Gerüst soll langsam entstehen. „Dennoch werden alle Spieler weiter die Möglichkeit haben, sich zu zeigen.“ Wenn nicht am Samstag, dann am Mittwoch, wenn Weßling zum nächsten Test in Kaufering zu Gast ist (20 Uhr). Dabei legt Franco Simon auf die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen keinen großen Wert: „Ich will, dass die Jungs mutig spielen, sich auch etwas zutrauen“, fordert er für die Tests.

VfL Denklingen Für Denklingens Trainer Markus Ansorge wird seine Abschiedstour beim Bezirksligisten schwieriger als erwartet, denn die Spielerdecke wird immer dünner. Für den verletzten Keeper Manuel Seifert konnte mit Tobias Heiland zwar ein erfahrener Ersatz gefunden werden, aber „er hat jetzt länger nicht mehr gespielt“, so Ansorge. So kann Heiland gleich am Samstag, beim Test gegen den schwäbischen Bezirksligisten Lagerlechfeld (Beginn 15 Uhr) wieder Spielpraxis sammeln. Sicher nicht dabei sein wird dann aber Dominik Karg, für den wegen einer Schambeinentzündung die Saison bereits beendet sein könnte. „Zudem hat sich Martin Krimshandl eine Knieverletzung zugezogen, wie lange er ausfällt, ist noch unklar.“ Angesichts der grundsätzlich dünnen Personaldecke eine weitere Hiobsbotschaft für Ansorge. „Aber es hilft nichts, wir müssen das Beste daraus machen“, so der Coach, der den VfL nach dieser Saison verlassen wird.