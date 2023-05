Auf Jahn Landsberg wartet vermutlich ein hitziges Fußballspiel

Plus Fußball-Kreisliga: Spitzenreiter Jahn Landsberg ist beim Dritten FC Aich zu Gast. Drei Teams aus dem Kreis Landsberg müssen den Abstieg befürchten.

Als einzige Mannschaft in der Meisterrunde B der Fußball-Kreisliga marschiert Jahn Landsberg weiter in Richtung Bezirksliga. Allerdings wartet nun unangenehmer Gegner – gegen Aich war es im Hinspiel sehr hitzig geworden. Um den Klassenerhalt kämpfen inzwischen alle drei Landkreis-Vertreter.

Knapp, mit 2:1, hat Jahn Landsberg (21) das Hinspiel gegen den Tabellendritten Aich (12) gewonnen. Und den Anschlusstreffer hatte man hinnehmen müssen, obwohl die Gäste bereits zwei Spieler weniger auf dem Feld hatten. Auch wenn Aich mit dem Aufstieg wohl nichts mehr zu tun haben dürfte, werden die Gastgeber auf Revanche aus sein. Und einen Ausrutscher darf sich Jahn nicht erlauben, denn Verfolger Geiselbullach (18) dürfte bei Schlusslicht Maisach (6) wohl den Dreier holen.