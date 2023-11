B-Jugend der SG Apfeldorf/Kinsau erhält Fairplay-Preis des DFB

Im Spiel zwischen der SG Apfeldorf/Kinsau und Weilheim gibt es einen Zusammenprall und eine Unterbrechung. Für das anschließende Verhalten wird das Team aus dem Kreis Landsberg geehrt.

Fair Play kommt im sportlichen Wettstreit oftmals zu kurz. Dem wollen der Bayerische und Deutsche Fußball-Verband entgegenwirken, indem faires Verhalten auf dem Sportplatz gefördert und belohnt wird. Ein herausragendes Beispiel in der Region wurde zuletzt gewürdigt. Kreisjugendleiter Walter Huppmann zeichnete die B-Junioren der SG Apfeldorf/Kinsau mit dem DFB-Fairness-Preis aus.

„So etwas habe ich in 22 Jahren als Funktionär noch nicht erlebt“, lobte Huppmann die Aktion der SG Nachwuchskicker Mitte September beim Heimspiel gegen den TSV Weilheim. Dort kam es nach einer Viertelstunde beim Spielstand von 0:0 zu einem unglücklichen Zusammenprall zwischen einen SG-Stürmer und dem Weilheimer Keeper. Unmittelbar danach erzielte Apfeldorf/Kinsau das 1:0. Der Torhüter verletzte sich dabei schwer am Kopf und blieb liegen. „Weder der Torschütze noch ich konnten in der Kürze der Zeit die Verletzung des Torhüters erkennen“, berichtete der Unparteiische Max Stubbe, der den regulären Treffer deshalb auch anerkannte.

SG Apfeldorf/Kinsau schenkt Weilheim ein Tor

Die Partie wurde aber unterbrochen, sodass der Torhüter vom inzwischen herbeigerufenen Sanitätspersonal versorgt werden konnte. „Ihm ging es dann auch besser“, erklärte Stubbe, der die Partie nach Absprache mit beiden Teams dann auch fortsetzen wollte. „Kurz vorher versammelte SG-Kapitän Raphael Worch seine Mannschaft und sie machten aus, dass sie dem Gegner ein Tor schenken wollten“, zeigte sich Stubbe von der Geste der Gastgeber, durch die die Weilheimer zum 1:1 ausgleichen konnten, beeindruckt. Er verfasste einen Bericht, der die Ehrung letztlich in Gang brachte. „Hut ab vor euch, das ist nicht selbstverständlich“, lobte auch Kreisspielleiter Heinz Eckl die B-Jugend der SG, die für ihr Fair Play eine Urkunde und einen Gutschein erhielt.

Auch Stubbe, der erst seit einem halben Jahr als Schiedsrichter im Einsatz ist, bekam ein Geschenk in Form einer DFB-Uhr und eines Ehrenwimpels. „Die Ehre gebührt der Mannschaft. Ich habe nur ein bisschen Schreibkram gemacht“, meinte Stubbe. Stolz war Holger Lieb auf seine Jungs. „Ich versuche, den Fair-Play-Gedanken an die Mannschaft weiterzugeben“, erklärte der Coach der SG-B-Jugend, die das Spiel mit 5:1 gewann.

