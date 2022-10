Fußball

Bayernliga: Beim TSV Landsberg hat man keine Angst vor der 13

Plus Seit zwölf Spielen ist der TSV in der Fußball-Bayernliga ungeschlagen. Spielertrainer Hutterer räumt ein, abergläubisch zu sein – aber nicht in der Hinsicht.

Von Margit Messelhäuser

Abergläubisch sei er schon, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer – aber nicht was die Zahl 13 betreffe. Das ist auch gut so, denn gegen Ismaning können die Landsberger am Samstag zu Hause das 13. Spiel in Folge in der Fußball-Bayernliga ohne Niederlage verbuchen. Anpfiff ist um 14 Uhr im 3C-Sportpark.

