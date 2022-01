Bayernliga: Beim TSV Landsberg läuft der Countdown

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg startet bald in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Ein Abwehrspezialist steht dann nicht mehr im Kader.

Platz zwei mit der zweiten Mannschaft und Rang sechs mit der ersten: Sebastian Gilg, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Landsberg, ist vollauf zufrieden. Denn nicht nur bei den Senioren läuft es rund, auch im Jugendbereich gibt es Erfolge zu feiern. Beim Bayernliga-Team verabschiedet sich aber ein Abwehrspezialist.