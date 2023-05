Fußball

vor 17 Min.

Bayernliga: Das Restprogramm spricht gegen den TSV Landsberg

Plus Drei Spiele bleiben dem TSV Landsberg, um in der Fußball-Bayernliga acht Punkte auf Platz zwei aufzuholen. Spielertrainer Mike Hutterer zieht ein erstes Fazit.

Von Margit Messelhäuser

In der eigenen Hand haben die Landsberger Fußballer den angestrebten Aufstieg in die Fußball-Regionalliga schon lange nicht mehr. Noch aber wäre dieser rechnerisch möglich. Die Spielpaarungen sprechen zwar gegen die Landsberger, aber wie TSV-Trainer Mike Hutterer sagte: Im Fußball ist alles möglich. Tatsächlich patzte ein Konkurrent am Freitagabend.

Die knappe 0:1-Niederlage in Kirchanschöring hat die Landsberger aus dem Rennen um den zweiten Tabellenplatz geworfen – vorerst jedenfalls. Denn noch können die Landsberger neun Punkte holen. Am Freitagabend patzte auch schon der erste Konkurrent: Kottern ging gegen Ismaning mit einer 2:3-Heimniederlage leer aus. Memmingen zitterte zwar lange, erzielte in der 74. Minute dann aber doch den Siegtreffer gegen Schlusslicht Hallbergmoos. Auch Kirchanschöring liegt noch einen Punkt vor Landsberg, gegen den SVK würde der TSV jedoch einen direkten Vergleich verlieren im Gegensatz zu Memmingen und Kottern.

