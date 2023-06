Fußball

16:07 Uhr

Bayernliga: Der TSV Landsberg besetzt eine wichtige Position

Plus Beim Trainingsauftakt des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg sind weitere Neuzugänge dabei. Vom Liga-Konkurrenten kommt ein Innenverteidiger.

Von Margit Messelhäuser

Die Bemühungen des TSV Landsberg waren erfolgreich: Zum ersten Training konnte der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg noch drei weitere Neuzugänge begrüßen. Einer davon kann die wichtige Position des Innenverteidigers übernehmen.

Kurz war die Pause für die Landsberger Fußballer, schon am Montagabend stand das erste Training für die neue Saison an. Dabei fehlte allerdings Spielertrainer Sascha Mölders. „Er steckt im Verkehr fest und schafft es nicht rechtzeitig“, gab Abteilungsleiter Sebastian Gilg Entwarnung. So leiteten Mölders Spielertrainer-Kollege Mike Hutterer und Co-Trainer Martin Weiderer die erste Einheit.

