Bayernliga: Der TSV Landsberg bleibt im Aufstiegsrennen

Plus In der Fußball-Bayernliga lockt das Topspiel des TSV Landsberg gegen 1860 München II mehr als 600 Zuschauer an. Diese bekommen ein abwechslungsreiches Spiel geboten.

Es hatte so etwas von einem Befreiungsschlag: Der TSV Landsberg gewinnt gegen die „jungen Löwen“ nach einer schnellen und abwechslungsreichen Partie mit 3:2. Damit bleiben die Landsberger, auch wenn sie nur einen Platz in der Tabelle nach oben kommen, im Aufstiegsrennen.

Über Langeweile konnte man bei dieser Partie wirklich nicht jammern: Schon in den ersten Minuten gab es zwei brenzlige Situationen im Landsberger Strafraum, dann aber übernahmen die Hausherren das Kommando. Schon in der 3. Minute hatten die Landsberger eine gute Chance, in der 14. verpassten Sascha Mölders und Nicholas Helmbrecht eine schöne Flanke von Daniel Leugner.

Direkt nach einem Landsberger Angriff geht der TSV 1860 München in Führung

Im Gegenzug schlug es dann bei den Landsbergern ein: Der Schuss von Samir Neziri ging erst an die Latte, den Abpraller köpfte er aber ins Tor. Ein herber Rückschlag für die Heimelf, die den aber schnell wegsteckte. Aber es kam noch schlimmer: Nach einer Ecke in der 23. Minute reagierte Mason Judge am schnellsten und drückte den Ball irgendwie über die Linie: 2:0 für die „jungen Löwen“.

Es ging weiter rauf und runter – und in der 26. Minute verkürzte Timo Spennesberger per Elfmeter auf 1:2. Die Partie bot praktisch im Fünf-Minuten-Takt weitere Höhepunkte: In der 29. Minute rettete Maximilian Holdenrieder nach einem Münchner Angriff auf der Linie. Beide Teams schenkten sich nichts – und Landsberg wollte den Ausgleich unbedingt noch vor der Pause.

Daniel Leugner gelingt der Ausgleich für Landsberg

Wieder war es ein schöner Angriff in der 40. Minute, den Pass legte Sascha Mölders auf Daniel Leugner zurück und dessen Schuss landete unhaltbar im Gästetor. Aus dem 0:2-Rückstand hatten die Landsberger ein 2:2 gemacht, mit dem es in die Kabine ging.

Dass man sich mit einem Punkt aber keinesfalls zufriedengeben wollte, zeigten die Hausherren gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit: Sofort machten sie Druck, hatten aber kein Glück im Abschluss. Anschließend häuften sich auf beiden Seiten die Fehlpässe, dennoch war es weiter ein spannendes Spiel, da beide Teams immer versuchten, die Fehler zu Angriffen zu nutzen.

Für die Entscheidung sorgte dann – wer sonst – wieder einmal Sascha Mölders. Eine schöne Flanke in der 62. Minute nutze er nach perfekter Annahme mit einem ebenso perfekten Abschluss zum 3:2.

Alessandro Di Rose sieht Rot

Brenzlich wurde es noch mal eine Viertelstunde vor Schluss, da gab der ansonsten sehr sichere Schiedsrichter Rot für Alessandro Di Rosa. Dessen Foul nahe der Mittellinie war zwar unnötig, aber auch nicht überhart. Der Gastgeber versteckte sich dennoch nicht, und hätte beinahe noch auf 4:2 erhöht, der Ball schlug knapp neben dem Tor der Löwen ein.

Mit dem Sieg konnten die Landsberger zwar nur einen Rang nach oben, auf Platz fünf, klettern, aber sie bleiben in Kontakt zum Relegationsplatz: Den hat nun der FC Memmingen inne, mit 49 Zählern und vier Punkten mehr als Landsberg. "Damit sind wir aber weiter gut im Rennen", freute sich Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. "Hut ab vor der Mannschaft, wie sie nach einem 0:2-Rückstand wiedergekommen ist und dann 3:2 gewonnen hat", freut er sich - auch wenn die Gegentore ärgerlich gewesen seien. "Aber solange wir eines mehr schießen als kassieren, ist alles in Ordnung."





TSV: Gueye, Di Rosa, Rados, Schmeiser, Holdenrieder, Hutterer, Spennesberger, Helmbrecht (91. Detmar), Leugner (77. Negic), Stubhan, Mölders (78. Speiser).