Fußball

vor 39 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg enttäuscht gegen Pullach auf der ganzen Linie

Als Team enttäuscht: Der TSV Landsberg hat in Pullach eine deutliche Niederlage kassiert.

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg kassiert in Pullach eine 0:3-Niederlage. Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer ist nach der Partie einfach nur sprachlos und kündigt Konsequenzen an.

Von Margit Messelhäuser

Zum ersten Mal in der laufenden Saison der Fußball-Bayernliga kassiert der TSV Landsberg zwei Niederlagen in Folge. Die erste gegen den Tabellenführer Hankofen (0:1) und jetzt gegen Pullach, und zwar gleich ein 0:3. Aber nicht nur die Niederlage an sich ärgert Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer, sondern die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen