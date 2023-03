Fußball

Bayernliga: Der TSV Landsberg erwartet die „jungen Löwen“

Plus Der TSV Landsberg hat am Samstag in der Fußball-Bayernliga die zweite Mannschaft des TSV 1860 München zu Gast. Was die Gastgeber diesmal anders machen wollen.

Von Margit Messelhäuser

Die Spiele werden weniger – und der Abstand größer: Für den TSV Landsberg steht in der Fußball-Bayernliga eine extrem spannende Endphase an. Gespannt sein darf man auch, wie es für die beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders weitergeht. Zwar haben die Landsberger trotz der Niederlage zuletzt bei Türkspor Augsburg den sechsten Tabellenplatz gehalten, aber der Abstand zum Zweiten, dem TSV Kottern, ist auf vier Punkte angewachsen. „Deshalb haben wir uns noch lange nicht abgeschrieben“, sagt Mike Hutterer im Gespräch mit unserer Redaktion. Alle Teams in der oberen Tabellenhälfte lägen immer noch ganz eng beisammen. Der TSV 1860 München II hat nur einen Punkt weniger als Landsberg Das gilt auch für den Gast TSV 1860 München II, der am Samstag, ab 14 Uhr, im 3C-Sportpark auflaufen wird. Die „kleinen Löwen“ haben nur einen Zähler weniger auf dem Konto und liegen direkt hinter den Landsbergern. Aber auch Schwaben Augsburg als Achter ist mit 40 Zählern noch nicht aus dem Rennen um Platz zwei ausgeschieden. Klar, dass Hutterer angesichts der aktuellen Situation nur drei Punkte als Ziel angeben kann. Dafür muss es aber endlich wieder besser laufen: In den vier Spielen nach der Winterpause gab es lediglich vier Punkte für den TSV. „Was wir ändern müssen ist eigentlich einfach“, so Hutterer: „Wir müssen unsere Chancen wieder nutzen und Tore schießen.“ Im Hinspiel kassiert Landsberg in der Nachspielzeit den Ausgleich Und das eben schon am Samstag gegen die zweite Mannschaft der Sechziger. Im Hinspiel hatte es ein 1:1-Unentschieden gegeben, wobei die Landsberger lange wie die sicheren Sieger aussahen, erst in der Nachspielzeit hatte man per Elfmeter den Ausgleich hinnehmen müssen. Am vergangenen Spieltag hatte es für beide Teams eine Niederlage gegeben – Landsberg unterlag 1:2 bei Türkspor Augsburg, TSV 1860 München II unterlag zu Hause mit 0:4 dem Tabellenzweiten Kottern. Allerdings hatte bereits nach einer halben Stunde der Münchener Stamm-Keeper Rot gesehen und die Löwen mussten in Unterzahl die restliche Zeit über die Bühne bringen. Dass es diesmal gegen die zweite Mannschaft des früheren Vereins von Spielertrainer Sascha Mölders gehe, spiele keine Rolle, so Hutterer. „Angesichts der Situation ist es egal, wer uns gegenübersteht.“ Spannend bleibt es auf jeden Fall, was es für den Verein aber mit Blick auf die nächste Saison nicht einfach macht. „Wir planen zweigleisig“, sagt Hutterer – nach dem Rücktritt von Jürgen Meissner als Sportlichem Leiter kümmere sich die Abteilungsleitung um die Gespräche mit Spielern und Trainern. Spielertrainer Hutterer fühlt sich in Landsberg wohl Mit Hutterer sollte diese Woche noch eines stattfinden. „Ich fühle mich wohl in Landsberg, aber der Vertrag ist noch nicht unterschrieben“, verriet er – auch Sascha Mölders habe seines Wissens nach noch nicht verlängert. Seinen Verbleib mach Hutterer nicht von einem Aufstieg abhängig. „Die Liga ist mir egal“, verriet er – was ihn und Mölders aber sicher nicht hindern wird, alles zu tun, „damit wir gemeinsam als Mannschaft den Bock umstoßen“.

