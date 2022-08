Fußball

vor 22 Min.

Bayernliga: Der TSV Landsberg ist im Heimspiel klarer Favorit

So viel Zeit ist immer: Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders erfüllt Autogrammwünsche. Am Samstag erwarten er und sein Team Bayernliga-Schlusslicht Türkspor Augsburg.

Plus In der Fußball-Bayernliga erwartet der TSV Landsberg am Samstag das Schlusslicht Türkspor Augsburg. Der Pokal ist inzwischen abgehakt.

Von Margit Messelhäuser

Nach fünf Siegen in Folge hat es den TSV Landsberg nun doch erwischt: Im Pokalspiel gegen den Regionalligisten FV Illertissen setzte es für den Zweiten der Fußball-Bayernliga eine 0:4-Niederlage. Die gilt es schnell abzuhaken, denn bereits am Samstag geht es mit dem Heimspiel gegen Türkspor Augsburg in der Bayernliga weiter. Beginn ist um 14 Uhr.

