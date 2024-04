Fußball

Bayernliga: Der TSV Landsberg kann doch noch gewinnen

Amar Cekic (rechts, links Nicholas Helmbrecht) war der Landsberger Doppel-Torschütze in Garching.

Plus Der TSV Landsberg erlebt nach der Absage an die Fußball-Regionalliga eine schwere Zeit. In Garching zeigt das Team, dass es sich nicht hängen lässt.

Von Margit Messelhäuser

Es wurde gemunkelt, dass der TSV Landsberg nach der Absage an die Regionalliga in der Fußball-Bayernliga kein Spiel mehr gewinnen würde. Doch dem ist nicht so: Beim Kellerkind Garching setzten sich Landsberger verdient mit 2:0 durch.

Auch wenn es mit dem Aufstieg nichts wird, inzwischen haben die Landsberger auch wieder Chancen, vielleicht doch noch Meister zu werden. Nachdem Spitzenreiter Schwaben Augsburg nur unentschieden spielte, liegen die Landsberger nur mehr vier Punkte zurück und vier Spiele sind noch zu absolvieren.

