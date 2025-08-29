Fußball-Bayernligist TSV Landsberg stellt die Trainersuche erst mal ein

Dass es knapp werden würde für den TSV Landsberg, noch vor dem Pokal-Knaller gegen den FC Ingolstadt am Dienstag, 2. September, den neuen Trainer zu präsentieren, war klar. Jetzt steht fest: Bis zur Winterpause wird gar nicht mehr nach einem Nachfolger für Alexander Schmidt, von dem sich die Landsberger nach ziemlich genau einem Jahr auch aus finanziellen Gründen getrennt haben, gesucht. Die Entscheidung berge zwar finanzielle Vorteile, diese seien aber nicht ausschlaggebend gewesen, erklärt TSV-Abteilungsleiter Nico Held gegenüber unserer Redaktion. Und personelle Änderungen gibt es dennoch.

Begründet hatten die Landsberger Verantwortlichen die Trennung von Schmidt unter anderem damit, dass sein professioneller Trainingsstil mit dem Amateurfußball nicht vereinbar gewesen sei - doch die Freistellung des Coaches hat auch einen finanziellen Hintergrund: Schmidt war bei seinen Gehaltsforderungen der Abteilung, die finanziell unter Druck steht, nicht entgegengekommen. Jetzt hat TSV-Abteilungsleiter Held eine Lösung präsentiert, die jedenfalls kostengünstig ist: Der Sportliche Leiter Christoph Rech wird auf jeden Fall bis zur Winterpause den Posten des Cheftrainers übernehmen. Sein „Co“ bleibt der verletzte Spieler Furkan Kircicek und Abteilungsleiter Held komplettiert das Trio. „Wir haben mit der Mannschaft, dem Mannschaftsrat, dem Kapitän und den Leistungsträgern gesprochen, alle haben betont, wie gut es die vergangenen Tage gelaufen ist“, erklärt Nico Held.

Die Mannschaft ist laut Held mit der aktuellen Situation zufrieden

Allein diese Aussagen aus der Mannschaft hätten die Entscheidung beeinflusst, die Einsparungen seien nicht ausschlaggebend gewesen, aber ein positiver Nebeneffekt, so Held. Dass der neue Cheftrainer keinen Trainerschein besitzt, ist in seinen Augen kein Problem: „Dieser ist in der Bayernliga nicht nötig. Und Chris ist gefühlt seit 15 Jahren im Fußball-Geschäft unterwegs, außerdem hat er sich ein hohes ,Standing‘ in der Mannschaft erarbeitet.“ Natürlich müssten sich nach dieser Entscheidung alle Beteiligten am Erfolg messen lassen, doch da hat Held keine Bedenken. „Im Verein ist ein ganz anderes Miteinander zu spüren“, ist er zuversichtlich, das würden auch die Vorbereitungen für das Pokalspiel unterstreichen. „Die Jugend, die zweite Mannschaft, die AH, alle sind dabei und helfen mit.“

Zwei Spieler allerdings sind nicht mehr dabei: Yamin H-Wold und Levis Schaber haben die Landsberger verlassen - H-Wold zum Liga-Konkurrenten Heimstetten, Schaber wechselt in die Regionalliga zu Schwaben Augsburg. „Für Yamin war der Aufwand zu groß, wir haben uns ausgetauscht und gemeinsam entschieden, dass es sportlich für ihn besser ist, zu wechseln“, sagt der neue Cheftrainer Chris Rech. Levis Schaber habe man die Möglichkeit, höherklassig zu spielen, nicht verbauen wollen. „Zudem bekommen wir für ihn eine ordentliche Abfindung“, fügt Held an. Weitere Abgänge, so Rech, seien aber nicht zu erwarten, vielmehr könne es sein, dass ein oder zwei Spieler noch zum TSV wechseln könnten. Im Pokalspiel aber treten die TSVler in gewohnter Formation an. „Alle sind heiß auf das Spiel“, freut sich auch der Trainer auf die Partie gegen den Drittligisten. „Natürlich ist Ingolstadt der klare Favorit, aber wir sehen uns nicht chancenlos. Wir haben nichts zu verlieren, können aber viel gewinnen“, so Rech - und gerade im Pokal gebe es immer wieder Überraschungen.

Auch die Landsberg Starlights treten beim Pokalspiel auf

Das Spiel, so Rech, sei etwas Besonderes für die Mannschaft, aber auch für die Stadt Landsberg, wie oft trete schließlich ein Drittligist am Lech in einem Pflichtspiel an? Mit dem FCI kommt übrigens auch die aktuell einzige Trainerin im Profi-Fußball: Sabrina Wittmann. „Ich finde es super, dass sie die Chance im Profi-Fußball nutzt, da kann ich nur den Hut vor ziehen“, so Rech - im Spiel wird es vonseiten der Landsberger aber sich kein „Ladys first“ geben. Der TSV hat dafür auch ein Rahmenprogramm mit den Cheerleadern der Landsberg Starlights organisiert, zudem gibt es ein Gewinnspiel. Und in einem Punkt sind die Landsberger bereist vorab die Gewinner: „Der FC Ingolstadt hat uns die gesamten Einnahmen der Tickets überlassen“, freut sich Held. Anstoß im 3C-Sportpark ist um 18.30 Uhr, Einlass bereits ab 16.30 Uhr - 1000 Fans würden sich die Landsberger für die Partie wünschen.