vor 35 Min.

Bayernliga: Der TSV Landsberg setzt seine Siegesserie fort

Sascha Mölders (rechts) hat auch in Nördlingen getroffen: Der Landsberger Spielertrainer hat - abgesehen vom Bayernliga-Auftakt – in jedem Spiel ein Tor für den TSV Landsberg erzielt.

Plus Der TSV Landsberg tut sich in der Fußball-Bayernliga beim Aufsteiger Nördlingen lange schwer. Wieder muss man bis zum Schluss zittern, dann sorgt Sascha Mölders für die Entscheidung.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg setzt seine Erfolgsserie in der Fußball-Bayernliga fort. Beim Aufsteiger Nördlingen zeigen die Landsberger in der ersten Halbzeit keine gute Leistung, am Ende gewinnen sie aber doch mit 2:0 – und wieder trägt sich Spielertrainer Sascha Mölders in die Torschützenliste ein.

