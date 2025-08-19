Paukenschlag beim TSV Landsberg: Bayernligist stellt Trainer Schmidt frei

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat laut einer Pressemitteilung Cheftrainer Alexander Schmidt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Sportlich befindet sich die Bayernliga-Mannschaft mit Tabellenplatz zwei in einer starken Ausgangsposition. Gleichzeitig steht der Verein jedoch vor erheblichen strukturellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen. Bereits ab Dienstagabend, gegen Türkspor Augsburg, übernimmt Sportlicher Leiter Christoph Rech zusammen mit Furkan Kircicek das Traineramt - bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist.

Seit dem Amtsantritt von Finanzvorstand und Abteilungsleiter Nico Held vor rund einem Jahr werde intensiv daran gearbeitet, die Vereinsstrukturen neu aufzubauen und Altlasten zu bewältigen, so der Verein in seiner Mitteilung. „Man muss sich ehrlich in die Augen schauen können und sagen, dass wir finanzielle Anpassungen machen müssen“, wird Held in der Mitteilung zitiert. „Ich habe Alexander Schmidt vor über einem Jahr nach Landsberg geholt, mit einer klaren Mission und großen Ambitionen. Trotz seiner unbestrittenen fußballerischen Fachkenntnisse und seiner Erfahrung aus dem Profibereich ist es Alexander Schmidt nicht gelungen, sich auf die besonderen Rahmenbedingungen des gehobenen Amateurfußballs in der Bayernliga Süd einzustellen“, wird Nico Held zitiert. Die Distanz zur Mannschaft sei gewachsen, und „am Ende fehlte sowohl sportlich als auch menschlich die gemeinsame Wellenlänge“. Für die Abteilungsleitung stehe der Verein an oberster Stelle und nicht einzelne Personen. „Am Ende müssen wir im Sinne des TSV entscheiden – und genau das haben wir getan“, erklärt Nico Held.

Rech: Wenn kein finanzielles Entgegenkommen möglich ist, muss der Verein reagieren

Auch der Sportliche Leiter Christoph Rech unterstreicht die schwierige, aber notwendige Entscheidung: „Nico Held hat mich vor rund drei Monaten kontaktiert, um mich als Sportlichen Leiter einzubinden. Schon von Beginn an war klar, dass es mehr Unterstützung braucht und wir gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Dass dazu auch schwere Entscheidungen wie die Freistellung von Trainer Alexander Schmidt gehören, war mir bewusst. Nach den letzten beiden intensiven Gesprächen mit ihm haben Nico Held und ich unisono festgestellt, dass eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn macht. Wenn kein finanzielles Entgegenkommen möglich ist und die Distanz sowie die Unzufriedenheit in der Mannschaft immer größer werden, muss der Verein reagieren.“ Bis auf Weiteres wird Rech zusammen mit Furkan Kircicek das Trainerteam bilden. „Parallel läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer bereits auf Hochtouren“, so Rech. „Wir brauchen einen Trainer mit Leidenschaft, Energie und einem klaren Fokus auch auf die Jugendarbeit – denn die ist in den letzten Monaten deutlich zu kurz gekommen. Jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne und wollen schon heute gegen Türkspor Augsburg die nächsten drei Punkte einfahren.“

Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft

Die Vereinsführung betont, dass Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden – auch von den aktuellen Verantwortlichen. Dennoch blickt man nach vorne: „Wir haben in einem Jahr schon viel erreicht, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt. Jetzt geht es darum, den sportlichen Erfolg zu sichern, neue Sponsoren zu gewinnen und das Ehrenamt wieder stärker für den TSV Landsberg zu begeistern“, so Held. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung zwischen dem Sportlichen Leiter Christoph Rech sowie Finanzvorstand und Abteilungsleiter Nico Held getroffen. (AZ)