Bayernliga: Der TSV Landsberg tritt wie ein Spitzenreiter auf

Plus Der TSV Landsberg zeigt im letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Bayernliga gegen den FC Gundelfingen eine – fast – tadellose Leistung. Damit gelingt auch die Revanche.

Dem TSV Landsberg ist die Revanche eindrucksvoll gelungen. Nach den beiden Niederlagen gegen Gundelfingen in der vergangenen Saison gab es für den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga einen hochverdienten 3:1-Erfolg.

Landsberg präsentierte sich als würdiger Tabellenführer. Zum Abschluss der Hinrunde spielte die Heimelf alle ihre Stärken aus, ließ dem Gast, aufs ganze Spiel gesehen, keine Chance. Und das auch ohne Ex-Profi Sascha Mölders. Der Landsberger Spielertrainer stand doch nicht auf dem Spielberichtsbogen, hatte aber von der Seitenlinie aus alles im Griff.