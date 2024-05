Fußball

16:34 Uhr

Bayernliga: Der TSV Landsberg verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Plus In seinem letzten Heimspiel in der Fußball-Bayernliga setzt sich der TSV Landsberg gegen Pipinsried deutlich durch. Vor der Partie heißt es Abschied nehmen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem am Ende deutlichen Sieg endete das letzte Heimspiel des TSV Landsberg in der laufenden Bayernliga-Saison gegen Pipinsried. Für eine Reihe an Spielern war es auch das letzte Spiel im Trikot des TSV Landsberg.

Wie angekündigt, wurden beim TSV Landsberg vor der Partie die scheidenden Spieler und Trainer verabschiedet. Dabei kamen zu den bekannten Abgängen noch einige hinzu, auch Amar Cekic, Luis Vetter und Tino Spennesberger werden in der neuen Saison nicht mehr für den TSV Landsberg spielen. Als "Bereicherung für den Landsberger Fußball" verabschiedete Stadionsprecher Helmut Dusch Spielertrainer Sascha Mölders, Mike Hutterer, drei Jahre lang ebenfalls Spielertrainer, habe "auf und neben dem Platz wichtige Akzente gesetzt". Auch alle anderen Spieler und Trainer erhielten zum Abschied warme Worte und "Ihr seir immer in Landsberg willkommen".

