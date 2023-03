Bayernliga: Ein Treffer von Sascha Mölders reicht nicht

Plus Der TSV Landsberg kassiert in der Fußball-Bayernliga weiteren Rückschlag. Bei Türkspor Augsburg gibt es eine Niederlage - und eine zweifelhafte Entscheidung.

Es läuft einfach nicht beim TSV Landsberg: In der Fußball-Bayernliga muss das Team einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Mit 1:2 unterliegen die Landsberger beim Kellerkind Türkspor Augsburg. Dabei hatte man genügend Chancen.

Dass in Augsburg keine leichte Aufgabe werden würde, war klar: Hatte Türkspor doch zuletzt die Siegesserie von Kottern gestoppt. Dennoch hatten sich die Landsberger natürlich mehr ausgerechnet. Bereits nach nicht einmal zehn Minuten gab es allerdings schon den ersten Dämpfer: Salifou brachte die Gastgeber mit seinem ersten Saisontreffer nach einem Standard in Führung.

Landsberg vergibt vor der Pause zwei Großchancen

Das steckte das Team der beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders gut weg und hatte noch vor der Pause zwei Großchancen durch Brian Stubhan. „Die muss man eigentlich machen“, sagte Mike Hutterer nach der Partie. Doch es blieb beim knappen Rückstand.

In der zweiten Halbzeit wechselte der TSV Landsberg, so kam Daniel Leugner nach seiner langen Verletzungspause zu seinem zweiten Einsatz. Er löste Achim Speiser ab. Die Landsberger begannen engagiert und drängten auf den Ausgleich. Wieder einmal war es Top-Torjäger Sascha Mölders, der in der 58. Minute zum Ausgleich traf. Nach einer Flanke von Timo Spennesberger versenkte Mölders per Kopf.

Spielertrainer Hutterer trauert den vergebenen Möglichkeiten nach

Auch danach gab es weitere Möglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. „Wenn man auswärts sieben, acht gute Chancen hat, darf man nicht verlieren“, kommentierte Mike Hutterer den Spielverlauf.

Doch genau das passierte: In der 71. Minute gab es erneut eine Standardsituation und „die Zuordnung hat nicht gepasst“, was Augsburg zum 2:1-Siegtreffer nutzte. Dennoch hätte es mindestens noch ein Unentschieden für die Landsberger geben müssen. „Ein Verteidiger hat zum Torhüter zurückgespielt und dieser hat den Ball mit der Hand aufgenommen“, schilderte Hutterer die strittige Szene.

Doch der Schiedsrichter entschied anders und es blieb bei der bitteren Niederlage für die Landsberger – die zweite nach der Winterpause.

Landsberg bleibt auf dem sechsten Platz in der Fußball-Bayernliga Süd

Damit bleiben die Landsberger auf dem sechsten Tabellenplatz, der Rückstand auf Platz zwei ist aber inzwischen auf vier Zähler angewachsen – Spitzenreiter Schalding wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr abfangen können.

Am Samstag steht dann wieder ein Heimspiel für die Landsberger an, zu Gast ist die zweite Mannschaft des TSV 1860 München – vor allem für Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders ein besonderes Spiel.