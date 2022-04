Fußball

19:27 Uhr

Bayernliga: Erste Niederlage für den TSV Landsberg nach der Winterpause

Plus Der TSV Landsberg kassiert in Kottern die erste Niederlage im Bayernligajahr 2022. Das Spiel wird wegen des Wetters von Samstag auf Sonntag verschoben.

Von Margit Messelhäuser

Laut Spielplan hätten die Landsberger ja bereits am Samstag in Kottern spielen sollen, doch der erneute kurzzeitige Wintereinbruch verhinderte dies. Am Sonntag war der Kunstrasenplatz in Kottern aber bespielbar und die Bayernliga-Partie fand statt. Aber nicht nach dem Geschmack des TSV Landsberg.

