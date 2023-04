Fußball

Bayernliga: Geht da doch noch was für den TSV Landsberg?

Timo Spennesberger (weißes Trikot) sorgte mit seinem kuriosen Treffer in Deisenhofen für die Entscheidung zugunsten des TSV Landsberg.

Plus In der Fußball-Bayernliga holt der TSV Landsberg wieder zu Platz zwei auf. In Deisenhofen fällt die Entscheidung durch einen Treffer Marke "Tor des Monats".

Von Margit Messelhäuser

Die Aussage von Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer, dass im Fußball alles passieren könne, erschien wie Zweckoptimismus. Doch der 29. Spieltag der Fußball-Bayernliga zeigte, dass Hutterer eben doch recht haben könnte. Durch den 2:0-Sieg gegen Deisenhofen, der hochverdient war, sind die Landsberger doch wieder näher an Platz zwei herangekommen. Und das, obwohl Leistungsträger ausgefallen sind.

Dass der aktuell Tabellenzweite Memmingen am Freitagabend gegen Erlbach nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen war, dürfte die Landsberger zusätzlich motiviert haben. Und tatsächlich schafften sie es, durch den Dreier, den Abstand zum Relegationsplatz auf fünf Punkte zu verkürzen – fünf Partien stehen noch aus.

