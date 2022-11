Fußball

vor 36 Min.

Bayernliga: Landsberg will mit Rückrundenauftakt neue Serie starten

Plus Am Freitag spielt der TSV Landsberg zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bayernliga in Hallbergmoos. So sieht TSV-Spielertrainer Mölders die Situation.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Für den TSV Landsberg steht in der Fußball-Bayernliga der Start in die Rückrunde an. Bereits am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, sind sie beim VfB Hallbergmoos zu Gast. Dort will man den Hebel wieder umlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen