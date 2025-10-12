Bayernliga: Der verletzte Torjäger des TSV Landsberg ist wieder im Training

Am 1. März riss sich Landsbergs Top-Torjäger Furkan Kircicek (bis dahin 12 Tore und vier Assists in 12 Spielen) beim Rückrunden-Auftaktspiel der Fußball-Bayernliga in Neuried gegen die Zweite der SpVgg Unterhaching das Kreuz- sowie das Außenband im rechten Knie, zudem wurde der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen - es war das verflixte 13. Spiel! Langsam ist aber ein Ende der Leidenszeit abzusehen.

Die Verletzung ist jetzt etwas mehr als sieben Monate her. Ende Juni wurde der Stürmer, der im Sommer 2024 von Regionalligist FV Illertissen an den Lech kam, zum Co-Trainer von Ex-Coach Alex Schmidt (56) befördert, ein Job, den er auch unter Schmidts Nachfolger Chris Rech (32) behalten hat. Zweimal (in der Liga gegen Erlbach und im Pokal gegen den FC Ingolstadt) stand er sogar als Chefcoach an der Linie. Daneben bereitet er sich seit Monaten und noch bis Januar intensiv mit drei bis vier Reha-Einheiten pro Woche in München („richtig anstrengend“) aufs Comeback vor. Das wird allerdings erst im neuen Jahr stattfinden. Kircicek befindet sich genau im Soll: „Ich habe wieder mit Lauftraining begonnen“, erzählt der 29-jährige Angreifer aus Pforzen (Landkreis Ostallgäu). „Ich konnte schon wieder 30 Minuten am Platz joggen und bin richtig glücklich.“

Kircicek will Ende Februar wieder das erste Bayernligaspiel bestreiten

Mit der Rückkehr auf das Spielfeld will sich Kircicek alle Zeit der Welt nehmen: „Es kribbelt zwar schon wieder und ich hätte wieder Lust zu spielen. Aber ich ziehe mein Programm genau wie vorgesehen durch.“ Das heißt: „Nichts riskieren und kein Risiko eingehen“ – und dann „im Winter Gas geben“. Passspiel im Januar, dann das gesamte Lauftraining mitmachen, Mitte Februar komplett ins Mannschaftstraining einsteigen und vor dem Rückrundenauftakt (28. Februar 2026 gegen den FC Deisenhofen) noch ein Testspiel bestreiten – so ist der genaue Zeitplan. „Im Februar sind elf Monate seit der Verletzung vergangen – ich denke, das ist ein guter Plan“, so Kircicek.

Der Kontakt zur Mannschaft gibt Kircicek Kraft für die Reha

Wie‘s im neuen Jahr für den gebürtigen Füssener neben dem Platz weitergeht, ist momentan noch völlig offen, zumal die aktuelle Konstellation mit ihm als Co-Trainer nur bis zur Winterpause vorgesehen ist: „Danach bin ich dann wieder Spieler - gerne auch spielender Co-Trainer.“ Denn: „Ich habe richtig Spaß an dieser Arbeit mit den Jungs gefunden.“ Der Landsberger Torjäger verrät: „Nah an der Mannschaft dran sein und wieder dazuzugehören, hat mir nach meiner Verletzung die meiste Kraft gegeben.“