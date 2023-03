Bayernliga: TSV Landsberg braucht neuen Sportlichen Leiter

Plus Beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg tritt der Sportliche Leiter Jürgen Meissner zurück. Verein und sportlicher Leiter nennen unterschiedliche Gründe.

Die Nachricht kommt überraschend: Jürgen Meissner, Sportlicher Leiter beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg, ist am Montagabend von seinem Amt zurückgetreten. Zu den Gründen gibt es aber unterschiedliche Angaben vonseiten des Vereins und Jürgen Meissner selbst.