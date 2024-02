Fußball

vor 49 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg legt sich eine andere Taktik zurecht

Der TSV Landsberg (Mitte Daniel Leugner) erwartet am Samstag zum ersten Heimspiel nach der Winterpause in der Fußball-Bayernliga den FC Deisenhofen.

Plus Nach der Auftaktpleite in Kottern plant der TSV Landsberg den Restart in die Bayernliga. Am Samstag erwartet der Tabellenzweite den FC Deisenhofen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem Nachholspiel ist der TSV Landsberg in den zweiten Teil der Fußball-Bayernliga gestartet. Doch statt wieder die Tabellenspitze zu erobern, hatte es eine deftige 1:5-Niederlage gegeben. Nun soll der "offizielle" Start nach der Winterpause gelingen: am Samstag, ab 14 Uhr, zu Hause gegen den Tabellensiebten Deisenhofen.

Frust pur herrschte bei den Landsbergern nach der Packung in Kottern: "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Punktspiel 1:5 verloren habe", sagte Spielertrainer Mike Hutterer. Besonders bitter: Die Niederlage war aufgrund des Spielverlaufs auch verdient gewesen. Schnell abhaken, war der Plan von Hutterer und gleich auf das nächste Spiel konzentrieren. "Am Montag war die Stimmung im Training natürlich sehr gedrückt", sagt Hutterer. Eine solche Klatsche liege bei allen Spielern schon lange zurück. "Das muss man erst mal verkraften."

