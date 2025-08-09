Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bayernliga: TSV Landsberg gewinnt gegen Türkgücü München ungefährdet

Fußball

TSV Landsberg eiskalt: Zwei Premieren gegen Türkgücü

Die Elf von Trainer Alex Schmidt bleibt in der Bayernliga ungeschlagen. Vor einem Jahr war die Situation eine ganz andere.
Von Thomas Ernstberger
    • |
    • |
    • |
    Nur schwer zu stoppen waren die Landsberger (schwarze Trikots) beim 3:0 gegen Türkgücü München.
    Nur schwer zu stoppen waren die Landsberger (schwarze Trikots) beim 3:0 gegen Türkgücü München. Foto: Christian Rudnik

    Eiskalt, in einer Eiskammer bei minus 110 Grad, haben sich die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg auf die Partie gegen Türkgücü München vorbereitet. Und genauso eiskalt haben sie Münchens „türkische Kraft“ wieder nach Hause geschickt. Die Truppe von Chefcoach Alex Schmidt gewann das erste Aufeinandertreffen der Lechstädter mit seinem Ex-Club (Saison 2020/21) überhaupt in der Bayernliga hochverdient mit 3:0 – ein gelungener Einstand für Co-Trainer Peter Gartmann, der seine Premiere auf der Bank feierte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden