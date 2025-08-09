TSV Landsberg eiskalt: Zwei Premieren gegen Türkgücü

Eiskalt, in einer Eiskammer bei minus 110 Grad, haben sich die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg auf die Partie gegen Türkgücü München vorbereitet. Und genauso eiskalt haben sie Münchens „türkische Kraft“ wieder nach Hause geschickt. Die Truppe von Chefcoach Alex Schmidt gewann das erste Aufeinandertreffen der Lechstädter mit seinem Ex-Club (Saison 2020/21) überhaupt in der Bayernliga hochverdient mit 3:0 – ein gelungener Einstand für Co-Trainer Peter Gartmann, der seine Premiere auf der Bank feierte.

