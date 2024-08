Bayernliga: TSV Landsberg holt weiteren erfahrenen Offensivspieler

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg gibt die Verpflichtung von Furkan Kircicek bekannt. Der 27-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom Regionalligisten FV Illertissen zum TSV und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga (Bayern und Nordost) und 3. Liga mit.

Furkan Kircicek ist ein äußerst vielseitiger Offensivspieler, der sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum einsetzbar ist, heißt es in der Pressemitteilung des TSV Landsberg. Seine Hauptposition ist der linke Flügel, doch auch als Rechtsaußen und Mittelstürmer hat er in seiner Karriere überzeugt. In der aktuellen Regionalliga-Saison stand Kircicek bereits drei Mal in der Startelf, was seine hohe Qualität unterstreicht. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 140 Spielen in der Regionalliga Bayern, in denen er 34 Tore erzielte und 22 Vorlagen beisteuerte, sowie 52 Einsätzen in der Regionalliga Nordost für den Chemnitzer FC, wo ihm elf Tore und fünf Vorlagen gelangen, bringt Kircicek nicht nur Erfahrung, sondern auch eine beachtliche Offensivpower mit. Zudem absolvierte er 22 Spiele in der 3. Liga, in denen er zwei Tore erzielte und eine Vorlage gab.

Der neue Spieler kommt auch aus der Region

Geboren in Füssen und aufgewachsen in Kaufbeuren, ist Furkan Kircicek ein Spieler aus der Region, der sich mit den Werten und Zielen des TSV Landsberg voll und ganz identifiziert. Der 3C-Sportpark des TSV ist nur 20 Minuten von seinem Wohnort entfernt, was die regionale Verbundenheit weiter stärkt. „Wir sind sehr glücklich, dass Furkan Kircicek zu uns wechselt. Furkan und ich arbeiten bereits seit einem Jahr erfolgreich in meinem Unternehmen, Helden-Projects, zusammen, ich bin zuversichtlich, dass wir das beim TSV Landsberg gemeinsam fortsetzen. Furkan wird uns mit seiner Offensivstärke enorm guttun“, äußert sich Abteilungsleiter Nico Held zufrieden. Als Führungsspieler wird Kircicek eine zentrale Rolle im jungen Team des TSV Landsberg einnehmen. Sportlicher Leiter Marko Braovac betont: „Furkan Kircicek ist unser absoluter Wunschtransfer im Offensivbereich. Er besticht nicht nur mit seiner sportlichen Qualität, sondern auch mit seinem einwandfreien Charakter. Furkan steht komplett im Saft und ist direkt voll einsatzfähig.“

Furkan Kircicek kennt Cheftrainer Alexander Schmidt bereits aus seiner Zeit bei Türkgücü München. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit soll nun beim TSV Landsberg fortgesetzt werden. Darüber hinaus wird Kircicek auch die neue Abteilungsleitung im Bereich Sponsoring, Sponsoren-Akquise sowie Marketing unterstützen, was seine Vielseitigkeit und sein Engagement außerhalb des Platzes zeigt. Kircicek selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin sehr glücklich darüber, jetzt Teil des Projekts in Landsberg zu sein. Da ich bei Nico Held bereits in der Firma arbeite und wir generell einen engen Draht zueinander haben, sowie ich mit Muriz Salemovic (stellvertretender Abteilungsleiter) zusammen beim FC Memmingen gespielt habe, waren es sehr unkomplizierte Gespräche und wir konnten schnell eine Einigung erzielen. Durch die Neuverpflichtungen von Alexander Schmidt als Cheftrainer und Maximilian Berwein, sieht man auch die Ambitionen des Vereins. Ich will hier nachhaltig und langfristig mithelfen, etwas beim TSV Landsberg aufzubauen.“ (AZ)