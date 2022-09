Fußball

Bayernliga: TSV Landsberg erzielt in letzter Minute den Siegtreffer

Plus Der TSV Landsberg bleibt Spitzenreiter in der Fußball-Bayernliga. Garching spielt eine halbe Stunde in Unterzahl, kommt dennoch zurück. Achim Speiser sorgt für die Erlösung.

95 Minuten waren auf der Uhr, als Joker Achim Speiser dem TSV Landsberg einen Heimsieg bescherte. Landsberg spielte zu Hause, da es in Garching technische Probleme gab. der TSV bleibt mit dem 2:1-Erfolg Tabellenführer in der Bayernliga Süd mit 30 Punkten aus 13 Spielen. Gleich zu Beginn machte der TSV Druck und lief den Gegner hoch an. Einen scharf Richtung Fünfmeterraum gezirkelten Eckball konnten die Landsberger in der sechsten Minute nicht im Netz unterbringen. Ab der zehnten Minute nahm Garching den Kampf an und versuchte mit hohen Bällen, vors Tor zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

