Bayernliga: TSV Landsberg verpflichtet Ersatz für Caravetta

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg muss bis Jahresende auf Neuzugang Sandro Caravetta verzichten. Ein junger Spieler aus Pullach wird nachverpflichtet.

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat auf den längerfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Sandro Caravetta (22) bis zum Jahresende reagiert und vom SV Pullach Mälek Amdouni verpflichtet, der bereits am Samstag spielberechtigt ist. Dies gibt der TSV Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Am Samstag kommt Türkspor Augsburg nach Landsberg

Caravetta war erst zu Saisonbeginn vom Liga-Konkurrenten FC Gundelfingen nach Landsberg gekommen, muss jetzt aber pausieren. Mälek Amdouni absolvierte in der vergangenen Bayernligasaison 34 Spiele (vier Tore) für den SV Pullach, der in der Relegation allerdings unterlag und in die Landesliga abstieg. In dieser Saison war der 21-Jährige für Pullach noch nicht im Einsatz. Am Samstag, beim Heimspiel der Landsberger gegen Türkspor Augsburg (ab 14 Uhr im 3C-Sportpark), könnte Amdouni bereits eingesetzt werden.

